Antwerps brandwondencentrum van ZNA paraat om slachtoffers uit Oekraïne op te vangen

Het centrum in het Stuivenbergziekenhuis is internationaal gerenommeerd. "Met de aanslagen in Brussel en Zaventem of bij de gasramp in Gellingen hebben we daar ook patiënten verzorgd. De klok rond hebben we verschillende specialisten in huis om slachtoffers te helpen, ook bij meerdere gecombineerde trauma's", gaat Van De Vreken verder.

"Het kan bijvoorbeeld dat er meerdere orgaansystemen geraakt zijn, vergelijkbaar met een verkeersongeval waarbij je zware brandwonden hebt, maar misschien ook een schedelbreuk en een gescheurde milt. Dat vergt de inzet van verschillende specialisten en die kunnen wij bieden."