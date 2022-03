Assisen Tongeren: Karel B. uit Alken veroordeeld tot 24 jaar cel voor moord op echtgenote

Onderzoek wees uit dat in het dessert een hoge dosis slaapmedicatie was verwerkt die ook in het lichaam van de vrouw is gevonden. De jury is ervan overtuigd dat de beschuldigde dit heeft gedaan. Karel B. kende de werking van de medicatie, hij heeft de kans gehad dit vooraf te mengen in het dessert en er waren geen sporen dat iemand anders dit gedaan zou kunnen hebben. Het slachtoffer is daarna verstikt. Haar echtgenoot is de enige die dit heeft kunnen doen.