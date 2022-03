Babyboom in Kortrijk op palindroomdag 22.02.2022: toeval of niet?

In het AZ Groeninge in Kortrijk zijn eergisteren opvallend veel baby's geboren. Er werden maar liefst 15 kindjes ter wereld gebracht, waarvan 2 sterrenkindjes. Dat was op de zogenaamde palindroomdag 22.02.2022 - een datum die hetzelfde blijft als je hem omgekeerd leest. Er waren die dag opvallend meer huwelijken, maar in Kortrijk dus ook geboortes.

Al is die babyboom eerder toeval, zegt medisch diensthoofd gynaecologie, dokter Sophie Ghesquiere: "Dat is heel veel, ook voor ons. Wij hebben gemiddeld 5 à 6 bevallingen per dag. 15 is dus een hele hoop. De meeste moeders zijn toevallig bevallen. Zeker 9 of 10 van alle baby's hebben beslist om op die dag ter wereld te komen. Een paar bevallingen waren medisch ingeleid, maar dan nog houden we niet echt rekening met de datum, hoewel het voor de patiënten nu wel fijn meegenomen is natuurlijk."