Al zeker twee van de drie minderjarige verdachten van de moord op David Polfliet wordt als volwassene berecht

Over welke feiten gaat het?



Op zaterdag 6 maart 2021 hadden drie toen nog minderjarige jongens David Polfliet naar het park gelokt via Grindr, een datingapp voor homo- en biseksuele mannen. Later werd het lichaam van Polfliet daar zwaar toegetakeld teruggevonden. De drie vermoedelijke daders, een 17-jarige uit Antwerpen, en een 16- en 17-jarige uit Beveren, gaven zichzelf aan bij de politie. Ze zeiden dat ze de man naar het park hadden gelokt, maar dat het nooit de bedoeling was om hem te doden. Er zou wel een gevecht ontstaan zijn, waarbij een van hen Polfliet met een mes in zijn been zou hebben gestoken. Met dodelijke afloop, maar volgens de jongen zelf niet met de bedoeling om hem te doden. De drie jongeren zitten intussen al bijna een jaar in gesloten instellingen.