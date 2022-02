Bestuurder overleden na frontale botsing tegen vrachtwagen in Kuurne

In Kuurne is deze voormiddag een dodelijk ongeval gebeurd langs de Brugsesteenweg. Rond 10 uur week een auto plots af van zijn rijrichting en botste frontaal op een vrachtwagen. Een politiepatrouille die onderweg was naar een andere interventie twijfelde niet en ging meteen over tot reanimatie. Het slachtoffer overleed ter plaatse.