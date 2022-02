"Vladimir Poetin wordt een paria op het wereldtoneel": VS, VK en EU kondigen nieuwe sancties tegen Rusland aan

"We zullen de mogelijkheden voor Rusland beperken om handel te drijven in dollars, euro's ponden en yen", zegt Biden. Hij zegt samen te werken met onder meer de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk, Canada, Japan, Australië en Nieuw-Zeeland. "De VS doet dit niet alleen. We hebben een coalitie gesmeed die zowat de helft van de wereldeconomie vertegenwoordigt."

"De agressie van Poetin tegen Oekraïne zal Rusland duur te staan komen, zowel economisch als strategisch", waarschuwt de Amerikaanse president. Poetin wordt een paria op het wereldtoneel." Sancties tegen Poetin komen er voorlopig niet, maar wat niet is, kan nog komen. "Het ligt op tafel, dit is geen bluf."

Biden herhaalt nog eens dat hij geen Amerikaanse troepen in Oekraïne zal inzetten om daar tegen Russische troepen te vechten. "Onze troepen gaan niet naar Europa om in Oekraïne te vechten, maar om onze NAVO-bondgenoten te verdedigen", zegt de Amerikaanse president.