Valse bommelding in Basic Fit in Brugge door discussie over CST

"Het was ook niet duidelijk of de man bedoelde dat hij er een bom had gelegd of nog van plan was om er één te leggen. Maar vlak na het dreigement is hij onmiddellijk gaan lopen. We hebben de melding natuurlijk serieus genomen. Onze ploegen hebben het hele gebouw onderzocht en konden het even later terug vrijgeven." Er werden geen springtuigen teruggevonden, dus het ging om een valse bommelding. "De man is gekend bij onze diensten en wordt nu uiteraard nog gezocht", besluit Depoorter.