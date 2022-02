Brokkelbrug E17 in Gent opnieuw hersteld, pas na grondige renovatie. Wat is er aan de hand? 

Hans Verbeeck van de bewonersgroep ViaduKaduk: "We hadden hier in de buurt gedacht dat na 2 jaar en zo'n grondige renovatie van het viaduct, de brug nu wel een tijdje stand zou houden. Maar na enkele maanden is er toch weer schade aan die voegen, dat is toch wel even schrikken. Anderzijds zijn we niet helemaal verrast omdat we ook al hadden vernomen dat het vrachtverkeer alweer een stuk is toegenomen. Het aantal vrachtwagens ligt op dit moment al hoger dan voor de coronacrisis"