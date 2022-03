Brug van ministoomtreintjes in Stadspark Turnhout beschadigd door stormweer

De stormen van vorig weekend hebben de spoorlijn van de stoomtreintjes in het Stadspark van Turnhout beschadigd. Enkele bomen kwamen op de sporen terecht. Eén boom is op één van de bruggen gevallen. Arbeiders van de stad Turnhout hebben de boom intussen verwijderd, maar de schade aan de brug is groot. "Met de stukken die we kunnen recupereren gaan we de brug opnieuw maken", zegt Dani Bellemans van vzw Stoomgroep Turnhout.