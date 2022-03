Opnieuw stapje dichter bij dakzwembad op Abattoir-site in Anderlecht

Nu de bouwvergunning is afgeleverd is de Brusselse regering op zoek naar een partner die het gebouw wil zetten en het zwembad wil uitbaten. "Zolang die partner nog niet gevonden is, kunnen we niet zeggen dat het zwembad er effectief komt. Maar we hebben goeie hoop dat dat in orde komt, zeker nu de bouwvergunning voor de versteviging van het zwembad is afgeleverd. Was dat niet zo, dan was er helemaal geen sprake van een dakzwembad op het gebouw. Maar stel dat we geen partner vinden dan is het zeker mogelijk om andere sportinfrastructuur te voorzien op het dak. Maar we hopen op het zwembad, want zowel de gemeente Anderlecht als de voltallige Brusselse regering steunen dit project. Al zullen we wel nog tot 2025 moeten wachten alvorens we er effectief kunnen zwemmen."