Colin Daenen maakte dertig jaar geleden ook busongeval met Sint-Ferdinand mee

Het ongeval van deze week bleek gelukkig niet zo erg als dat van dertig jaar geleden, maar zelfs wie niet zwaargewond raakt in zo’n crash kan er trauma’s aan overhouden weet ook Colin. “De aandacht voor mentale en psychische opvang is heel belangrijk. Toen heeft de school ons ook goed opgevangen en hebben we er ook nadien heel veel over gepraat. Maar ik vind het heel goed dat er nu nog meer aandacht gaat naar gespecialiseerde opvang. Ik kan uit eigen ervaring zeggen dat dat heel erg nodig is.” Het is één van de redenen waarom Colin zijn verhaal graag nog eens wil doen. En hij heeft de school ook gecontacteerd en wil altijd helpen met gesprekken als dat nodig zou zijn.