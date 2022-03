Van een Europees leger tot een Europees minimumloon: dit is wat Europese burgers graag willen in de toekomst 

Zo is er de aanbeveling om een Europees minimumloon in te voeren, om Engelse les aan te bieden vanaf de lagere school of om meer maatregelen te nemen om de geboortegraad in Europa te verhogen. Eén van de aanbevelingen die in het oog springt, is de vraag om een Europees leger op te richten. Op dit moment heeft Europa geen eigen leger, maar er wordt al langer beweerd dat dit wel nodig is. Sinds de invasie van Rusland in Oekraïne is deze discussie weer ferm opgelaaid, en zal deze ook besproken worden op de Europese top van staatshoofden en regeringsleiders die gisteren in Versailles is begonnen.