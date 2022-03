Corda Campus wil tegen 2030 100 nieuwe bedrijven en 2500 extra jobs met hypermoderne investeringen

Daarbij denken ze aan een school van de toekomst, waarbij jongeren op een innovatieve manier klaargestoomd worden voor de snel veranderende wereld. Het zou een internationale school worden voor buitenlanders die op de campus of elders in Limburg werken. Maar de school zou ook kunnen ingezet worden 's avonds voor volwassenenonderwijs of bijvoorbeeld om jongeren in de vakantie zin voor technologie bij te brengen. Ook hippe woonunits of businessflats duiken op in het masterplan. Geen klassieke appartementen, maar multifunctionele woon- en werkruimtes om bijvoorbeeld expats of klanten tijdelijk te laten logeren. "Ook in de plannen zitten ruimtes zoals cleanrooms of een datacenter, belangrijk voor de honderden techbedrijven. Maar ook kantoorlofts zoals we dat noemen, kantoren met eigen privé-tuintjes die gevestigd zijn op de campus. We voorzien bovendien grote ruimtes, waarbinnen bedrijven zelf hun eigen ruimte of box volledig kunnen inrichten. Het masterplan is ontstaan nadat we goed geluisterd hebben naar de noden en wensen van onze huidige business-community. Maar net zoals alles snel evolueert, zo kunnen ook onze plannen de komende jaren nog bijgestuurd worden", licht Raf Degens verder toe.