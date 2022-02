PVDA mikpunt van spot en hoon tijdens Kamerdebat Russische inval: "Poetin heeft blijkbaar bondgenoten hier"

"Imperialisme", "barbaarse oorlogsmisdaad", "weloverwogen oorlogsmisdaad", "totaal onaanvaardbaar", ...: de verontwaardiging over de Russische inval in Oekraïne was Kamerbreed, al waren er enkele dissonante noten. Alle partijen zijn het eens met premier De Croo, die zei dat we vandaag één van de somberste momenten sinds de Tweede Wereldoorlog beleven.