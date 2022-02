BEKIJK - Premier Alexander De Croo spreekt parlement toe over inval in Oekraïne: "Tijd van graduele sancties is voorbij"

"Wat er vandaag op het spel staat, is niets minder dan de vrede en veiligheid in Europa", zei De Croo. Onze democratie lijkt misschien teer, maar ze is veel veerkrachtiger. Net omdat ze gebaseerd is op vrije wil en vrijwillige samenwerking.



We zullen maar een omslag maken door een hecht blok te vormen met onze Europese partners en NAVO-bondgenoten. We moeten elkaar de komende dagen en maanden stevig vasthouden in het Westen. En we moeten deze eenheid gebruiken om het grote onrecht dat Oekraïne wordt aangedaan te stoppen."