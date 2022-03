Inwoners van Deurne en Webbekom (Diest) mogen zelf beslissen wat ze met 50.000 euro doen

In Schaffen kozen mensen voor een picknickspeeltuin. De initiatiefnemers zijn op dit moment in gesprek met aannemers die het project kunnen realiseren. Met het resterende bedrag wordt ook de Meet & greet in Vleugt uitgewerkt. Maar er waren nog leuke ideeën zegt schepen Maurits Vande Reyde (Open VLD) : "Er waren speeltuinen bij, openbare bossen en barbecueplekken, zelfs een alpacaknuffelboerderij. De rode draad is mensen dichter bij elkaar brengen in het openbare leven." In 2023 zijn Kaggevinne en Diest aan de beurt.