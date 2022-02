Drie Limburgse natuurgebieden krijgen geld om gevolgen van stikstofuitstoot aan te pakken

Samen met de Kalmhoutse Heide en het Turnhouts Vennegebied krijgen de drie Limburgse natuurgebieden een prioritaire aanpak binnen het grote stikstofakkoord dat de Vlaamse regering gisteren bereikte. In de Maten wordt vooral de verdroging aangepakt van de vijvers die het dichtst bij de Genkerbaan liggen. "We gaan inzetten op het herstel van de toevoer van dat water", zegt Jos Ramaekers van Natuurpunt. "We moeten ervoor zorgen dat er geen huizen of winkels op de vijvers afwateren, zodat er geen vervuiling in komt. Daarnaast zetten we in op het herstel van die vijvers. Met graafwerken zal het slib eruit gehaald worden, zodat de oorspronkelijke vijvervegetatie opnieuw een kans krijgt."