Drie voormalige agenten veroordeeld voor schuldig verzuim bij het overlijden van George Floyd

In de VS zijn de voormalige agenten Alexander Kueng, Thomas Lane en Tou Thao veroordeeld voor het schenden van de burgerrechten van George Floyd. Floyd kwam op 25 mei 2020 om het leven tijdens een politie-interventie in Minneapolis.

Het proces tegen Tou Thao (36), Alexander Kueng 28) en Thomas Lane, (38) berecht in Saint Paul in het noorden van de Verenigde Staten, duurde ongeveer een maand.

De drie voormalige agenten zullen later dit jaar opnieuw voor de rechter moeten verschijnen in Minnesota voor "medeplichtigheid aan moord".

De dood van George Floyd leidde twee jaar geleden tot massale protesten tegen raciale ongelijkheid in de VS. De agent die zijn knie in de nek van Floyd drukte, Derek Chauvin, werd in juni veroordeeld tot een celstraf van 22 jaar.