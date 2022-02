Drugslabo ontdekt in centrum van Zwevezele bij Wingene

Dinsdagochtend trof de politie en de Civiele bescherming een drugslabo aan in Zwevezele, deelgemeente van Wingene. De opslagplaats lag boven enkele garageboxen achter een appartementsgebouw en was te bereiken via een garagepoort, die binnenin uitgerust is met een lift. De bewoners van het appartementsgebouw zagen er de voorbije tijd vaak wagens met Nederlandse nummerplaat passeren. Het viel hen op dat er vooral ’s nachts beweging was en dat de ramen van de opslagplaats meestal open stonden.

De inval in Zwevezele maakt deel uit van een grootschalige zoekactie in drugonderzoek van het parket in Oudenaarde. Op hetzelfde moment werden ook op andere plaatsen, in Oost-Vlaanderen en het Pajottenland, huiszoekingen uitgevoerd. De Civiele Bescherming nam de chemische producten en tientallen blauwe vaten in beslag. Enkele verdachten werden gearresteerd en meegenomen voor ondervraging.