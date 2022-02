Tijdens de krokusvakantie worden meer dan 400.000 passagiers verwacht op Brussels Airport

De krokusvakantie is opnieuw een echte vakantieperiode, na de moeilijke krokus vorig jaar toen niet-essentiële reizen niet toegelaten waren. Toen leidde dat tot een dip, met amper 57.000 passagiers. Het aandeel vakantiegangers onder die 405.000 passagiers volgende week is hoog, omdat er vooral een daling is in het aantal zakenreizigers en transferpassagiers, zegt Brussels Airport.