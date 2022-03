Duidelijkheid over gezinstarief provinciaal domein De Ster in Sint-Niklaas

De Sint-Niklazenaren schrokken zich een hoedje toen bekend werd begin dit jaar dat de gezinsabonnementen voor domein De Ster werden afgeschaft. Dat betekende dat een gezin tot 5 keer meer zou betalen voor een bezoek. Dat viel niet in goede aarde bij de stad die eigenaar is van het domein en naar eigen zeggen niet op de hoogte was van de prijsverandering. Domein De Ster wordt uitgebaat door de provincie. Na groot protest schroefde de provincie de beslissing terug.