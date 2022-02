E40 in Ternat vannacht volledig afgesloten door dringende wegwerkzaamheden

Het Agentschap Wegen & Verkeer laat de E40 richting Brussel vanaf donderdagavond om 23 uur afsluiten. Dat komt omdat er dringende herstellingen moeten gebeuren. Daardoor moet al het verkeer de afrit in Ternat nemen. Via de Assesteenweg kan er verder worden gereden richting de Ninoofsesteenweg in Eizeringen of richting Brusselsesteenweg in Asse.

De politiezone AMOW (Asse, Merchtem, Opwijk en Wemmel) vraagt wel om rekening te houden met de aangepaste snelheid op de Brusselsesteenweg. Tussen Walfergem en Kobbegem geldt 30 kilometer per uur wegens de wegenwerken daar.

Ten laatste om 3 uur vrijdagochtend zouden de werken klaar moeten zijn en kan de snelweg opnieuw worden vrijgegeven.