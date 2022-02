Russische aanval veroorzaakt meteen economische schokgolf: beurzen kleuren rood, Europese gasprijs schiet omhoog

"Dat grondstoffen duurder worden, hoeft niet te verbazen. Rusland is een belangrijke uitvoerder van gas, maar ook van olie en allerlei grondstoffen zoals koper en nikkel", zegt journalist Steven Rombaut van de economische redactie van VRT NWS in "De ochtend" op Radio 1. "We moet er rekening mee houden dat extra westerse sancties en de mogelijke reactie van Rusland daarop al die prijzen nog verder kunnen doen stijgen."

Rombaut nuanceert wel de hoge gasprijs. Op dit moment kost die 124 euro per megawattuur, "maar laat ons niet vergeten dat die prijs de voorbije maanden al tot 180 euro per MWh is gegaan."