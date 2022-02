Expo opent in Brussel over meest vertaalde boek na de Bijbel: "In tijden van oorlog is "De kleine prins" nog relevanter"

Achterneef Olivier d’Agay: “Saint-Exupéry was een klokkenluider over het milieu of de politiek. Zijn boodschappen en thema’s zijn heel hedendaags. Jonge mensen zouden die moeten herontdekken.” Wat is die visie dan? “Het gaat over ecologie, humanisme, samenhorigheid, vriendschap. Waarden die vandaag heel belangrijk zijn. Het is des te betekenisvoller om dit soort tentoonstellingen te maken in de tijd waarin we nu leven,” zegt Emilie Derom van organisator Tempora.

Op het eind van de expo is er bijvoorbeeld het “Atelier van de Kleine Prins”, waar allerlei thema’s en stellingen aan bod komen in kleine scenes, gespeeld door acteurs. Hier mikt de tentoonstelling op scholen: je kan luisteren, oordelen en zelfs meestemmen, bijvoorbeeld over de voor- of nadelen van sociale media. “Het is de bedoeling om mensen te laten nadenken.”