Dan toch geen extra dag op Gentse Feesten

Cirq, de knotsgekke bende van Xavier Cloet, is ook erg enthousiast dat er weer normale Feesten kunnen doorgaan. Zij experimenteerden in vorige edities nog online, met onder meer pornokanaal dat gebruikt werd voor shows van artiesten, maar dat was toch niet helemaal hetzelfde. "Het is veel leuker om voor een live publiek op te treden, hen allemaal zot te maken", is Xavier Cloet duidelijk. "Die kick was er online niet. We hebben ons wel geamuseerd, daar niet van. Maar het was toch anders. We gaan ons vetste, vuilste, gemeenste best doen om de mensen te entertainen en de tijd van hun leven te geven."