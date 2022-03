Gratis carnavalskledij bij Sociale Kruidenier in Bierbeek: "Carnaval voor iedereen"

"Enkele weken geleden zijn we naast ons winkeltje waar we je voeding kan kopen, gestart met een carnaval-uitleenproject", vertelt Ann Knuts van Savooi. "Ouders zijn soms niet creatief genoeg om zelf iets te maken of hebben niet het budget om iets te kopen van verkleedkledij. Daarom zijn we gestart met dit uitleenproject. Mensen kunnen hier voor de carnavalsperiode kledij gratis uithalen. En iedereen is bij ons welkom, zowel gezinnen die het niet breed hebben als gezinnen waar dochter of zoon uit hun carnavalspakjes zijn gegroeid."