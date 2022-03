Grondig onderzoek naar leidinggevende van Action Maasmechelen

Er komt nu een grondig onderzoek door een externe preventiedienst. Die zal individuele gesprekken voeren met de 15 medewerkers van de Action winkel in Maasmechelen en er komt ook een enquête in de andere 17 Limburgse vestingen van Action. Over 2 tot 3 maanden moet dat onderzoek klaar zijn en beslist de directie wat er met de leidinggevende moet gebeuren. De vrouw zal zolang het onderzoek loopt geen leiding meer geven.