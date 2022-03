Heuvelland zoekt fossielen om te bewijzen dat het ooit aan zee lag

Wie nog fossielen of haaientanden heeft liggen, mag die zeker binnenbrengen bij de toerismedienst van Heuvelland. De gemeente in de Westhoek lag miljoenen jaren geleden aan de kust. De top van de Scherpenberg was zelfs een klein eilandje waar haaien rondzwommen. Dat bewijzen de vondsten van de zussen Claudia, Rika en Ria, die er 50 jaar geleden speelden op een werf van hun ouders. Ze vonden heel wat: “Grote rotsblokken met veel printen van schelpen in. Vistandjes, maar ook haaientanden. De grootste die ik toen heb gevonden was ongeveer 5 centimeter groot. Ik droeg dat toen destijds als een kettinkje, maar die is jammer genoeg ergens verloren gegaan”, zegt een van de zussen. “Er is helaas veel van die verzameling verloren gegaan, maar het restje dat we nog hebben schenken we met veel plezier aan de tentoonstelling. We willen wel alles terugkrijgen! Ze hebben een grote emotionele waarde en doen denken aan onze jeugd.”