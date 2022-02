"Ik ben nu toevallig zo iemand die alleen maar gelukkig wordt door gevaarlijke dingen te doen"

Tijdens de opnames van diverse sprongen midden januari 2012, voor het HBO-programma "Real sports with Brian Gumbel", merkte Corliss een rotsachtige wand op die hem ideaal leek voor zijn 'touch and go'-project, iets aanraken of wegstampen terwijl men er tegen hoge snelheid over vliegt. Hij liet een vriend 2 ballonnen aan de rotsrand vastmaken, een kleine 2 meter van elkaar. Terwijl Corliss naar de ballonnen vloog, deed de wind een van die ballonnen naar de rotswand afwijken, waardoor de afstand tussen de rots en die ballon nauwelijks een 15-tal centimeter was. Met een snelheid van meer dan 190 km per uur kon een 'botsing' niet vermeden worden.

Jeb Corliss: "Mijn hersenen splitsten zich in 2 delen. Aan de ene kant dacht ik dat ik dit niet zou overleven. Wilde ik een snelle, pijnloze dood, dan moest ik mijn parachute dicht laten. Of moest ik hem toch openen, om vervolgens dood te bloeden terwijl ik op een reddingsploeg wachtte? Die laatste kant haalde het en riep me toe: "Trek die parachute nu open! Nu!" Ik herinner me dat ik dat deed, op de grond landde en daar lag af te zien. Denkend dat ik daar zou sterven." (Outside, juni 2012)