Gent opent expo over Roma in België: "Clichés doorbreken"

Tibor heeft negatieve ervaringen meegemaakt, al vraagt hij zich soms af of dat komt omdat hij Roma is, of omdat hij van vreemde afkomst is in het algemeen. "20 Jaar geleden waren Roma nog niet zo bekend. Ook niet dat ze van Slovakije, Kosovo, Bulgarije of Servië kwamen. We waren gewoon Kosovaren of Slovaken." Dat is nu anders ondervindt hij. "Als je een huis wil huren en je zegt dat je van Slovaakse afkomst bent, dan vragen mensen specifiek of je Roma bent. Dat toont dat ze de Roma kennen en dat is niet altijd positief." Hij vindt het jammer dat de goed geïntegreerde mensen niet opvallen. "Je hoort van de Roma die in armoede leven of problemen veroorzaken, maar niet iedereen is zo."