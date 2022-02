Rusland noemt eerste dag van invasie "een succes", al is in verschillende steden geprotesteerd

In hoeverre steunt de Russische bevolking de militaire operatie in Oekraïne? "Dat is nog maar de vraag", zegt VRT-journalist Jan Balliauw. "Het is toch wel een risico dat Poetin neemt. Na de annexatie van de Krim in 2014 was er een golf van patriottisme en nationalisme, maar dat is nu helemaal achterwege gebleven na de erkenning van Donetsk en Loegansk.

En Oekraïne is natuurlijk een speciaal land: veel familiebanden, culturele banden. Bovendien gaan de Russen een prijs moeten betalen: er komen sancties die de toch al niet goed draaiende economie nog meer pijn gaan doen. Dus ik vraag me af of veel Russen de prijs willen betalen die Poetin wél wil betalen."