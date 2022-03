Kamping Kitsch Club kondigt Booster XXL editie aan: "Voor het eerst 25.000 bezoekers"

De grootste verkleedpartij van het land, Kamping Kitsch Club, kondigt zijn 11de editie aan. Voor die gelegenheid breiden ze weer wat uit; voor het eerst zullen ze tot 25.000 bezoekers ontvangen. Dit jaar houden ze hun Booster XXL-editie op 20 augustus. Het thema is kunnen zijn wie je bent of zoals zij het zelf aankondigen: "The Boester Editzion • dat is kunnen zijn waarin je goeste in et!"

Wat iets meer dan 10 jaar geleden begon als een verkleedfeestje voor 80 mensen is stilaan gegroeid naar een groots festival. "We wilden al vroeger opschalen, maar toen kwam helaas corona", reageert organisator John Moseda. "Nu kunnen we het eindelijk volwaardig doen. Verwacht je maar aan een even marginaal feestje als andere jaren", lacht hij. "Het wordt een booster editie, maar je moet dat zien in de ruimste zin van het woord: boosterprik, energydrinks, brommers etc."