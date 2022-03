Kleine windhoos trekt door Brustem

Op heel wat plaatsen in Limburg heeft het tussen 15 uur en 15.30 uur hevig gewaaid. In Brustem was er zelfs sprake van een kleine windhoos. "Er was heel veel wind, enorm fel ook", vertelt buurtbewoonster Daisy erover. "Het was zo hevig dat we even dachten dat de ramen gingen sneuvelen."

Er is plaatselijk wat schade. "De wind kwam van overal en draaide rond, er is vooral heel wat schade aan de daken hier in de buurt", besluit ze.