Knokke-Heist vraagt om werven extra te beveiligen tijdens carnaval: "Feestvierders durven wel eens fratsen uithalen"

Volgende week is het carnavalsweek in Knokke-Heist. Geen echt carnaval met een stoet zoals andere jaren, maar de horeca zal toch kunnen rekenen op heel wat feestvierders. Omdat er stevig gedronken en gefeest zal worden, worden bouwfirma's uitdrukkelijk gevraagd om al het rondslingerend materiaal goed vast te maken of weg te steken. "Laat geen bouwmaterialen, waterslangen, werftoiletten, werfketen of bouwafval buiten de werf staan, zo kunnen we ongevallen en beschadiging voorkomen", vraagt het gemeentebestuur​.

Ook alle verkeerssignalisatie dient extra beveiligd en verzwaard te worden. Overbodige verkeerssignalisatie wordt best verwijderd, die zou tijdens carnaval anders wel eens pootjes kunnen krijgen. "Deze maatregelen zijn noodzakelijk voor het maximaal vrijwaren van de openbare orde, veiligheid en rust tijdens deze bijzonder uitbundige feestperiode", aldus het gemeentebestuur.