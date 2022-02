De oppositie in het Vlaams Parlement schiet het krokusakkoord langs alle kanten af 

Groen en PVDA toonden zich vooral kritisch voor het bouwshiftakkoord. "U hebt er een koehandel van gemaakt waar de bouwshift de dupe van geworden is", zei Groen-parlementslid Mieke Schauvliege. Zij noemt het akkoord "too little too late" onder meer omdat het akkoord maar om 10.000 van de beoogde 30.000 hectare gaat. Volgens PVDA-fractieleider Jos D'Haese blijven er "nog veel losse eindjes en vragen". "Hoe gaan jullie de verharding stoppen als het hier nog niet eens gaat over de helft van de gronden?", was een van die vragen.