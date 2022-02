KU Leuven bevestigt grensoverschrijdend gedrag van Letteren-professor

De KU Leuven bevestigt dat er meldingen zijn binnengekomen over de man. Wie zo'n melding doet, kan kiezen of er een informeel of formeel een traject wordt opgestart. Voor de melding over de Letteren-professor in 2018 werd gekozen voor een informeel traject: op basis van vertrouwelijke gesprekken werd naar een oplossing gezocht. Dat remediëringstraject loopt nog tot september van dit jaar. Intussen zijn ook opvolggesprekken met collega's van de man opgestart. Er zijn geen extra meldingen meer binnengekomen over de professor.