Melkveebedrijf uit Sint-Pieters-Leeuw moet sluiten door nieuwe stikstofdeal: "De politiek maakt ons levenswerk kapot"

Dat de broers binnen drie jaar moeten sluiten, weten ze nu pas, dat ze in de gevarenzone zaten al langer. "Een eerste brief over onze stikstofuitstoot en de gevolgen daarvan kregen we begin 2014", gaat broer Thomas verder. "Toen hebben we ons geïnformeerd, nagedacht om het anders te doen, maar dat is niet altijd zo simpel. We zijn een bedrijf met melkkoeien, we zijn grondgebonden, dan verplaats niet zomaar. Je pakt dat niet op en zet dat niet zomaar 20 kilometer verder, zo gaat dat niet."