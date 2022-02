Libellen in heidegebieden en vennen dalen drastisch: "Het is niet 5 voor 12, maar al 5 over 12"

Het INBO baseert zich voor de studie op zo'n 600.000 waarnemingen van vrijwilligers van Natuurpunt en de Libellenvereniging Vlaanderen. En daaruit blijkt dat de maanwaterjuffer intussen al volledig is uitgestorven in Limburg. "Zo'n 10 jaar geleden kwam die nog op 4 plekken voor in Limburg. Die zijn daar allemaal verdwenen. Alleen in Antwerpen komt de soort nog voor, in Kalmthout en op de militairen domeinen."

Ook de speerwaterjuffer zit in de gevarenzone. "Die is in Antwerpen volledig uitgestorven. Die komt alleen nog voor in De Teut-Tenhaagdoornheide in Zonhoven en Houthalen en in de Ziepbeek in Lanaken en Maasmechelen. Een hete zomer, een keer vervuild water in het gebied, ... dan moet er echt niet veel gebeuren en dan zijn we die soort ook kwijt."