Limburgse wolvenroedel is kleiner geworden: opnieuw welp verongelukt en twee jaarlingen weggetrokken

Het lijkt er op dat er van de wolven die in 2020 geboren werden in de roedel van Noëlla en August geen enkele meer in Limburg zit. Want vorige week al raakte bekend dat een van de mannetjes via Aken naar de Hoge Venen is getrokken, en nu al tot in de Duitse Eifel is geraakt. Van een tweede jaarling, die in december nog schapen aanviel in Schilde en Stabroek, is er sindsdien geen enkel spoor meer. En een derde jaarling is in april al spoorloos verdwenen. Twee anderen zijn eerder al verongelukt.