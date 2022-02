Liveblog - Russische president Poetin kondigt in tv-verklaring "militaire operatie" in Donbas-regio in Oekraïne aan 

De olieprijs is in de nacht van woensdag op donderdag sterk gestegen na de aankondiging van de Russische president Vladimir Poetin over een militaire operatie in Oekraïne. Een vat van de Noordzee-oliesoort Brent steeg tot 100,04 dollar per vat.

Ook de beurzen reageren meteen. De beurs van Hongkong verloor in de eerste minuten na de opening 3,16 procent, tot 22.912,95 punten.