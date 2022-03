Wisselt "Het rijk der lichten" van Magritte uit 1961 vanavond voor recordbedrag van eigenaar ?

Wie was René Magritte?

René Magritte (1869-1967) was een Belgische surrealistische kunstschilder.



Hij is onder meer bekend van zijn werk "La trahison des images", met de tekst "Ceci n'est pas une pipe" (dit is geen pijp) onder de afbeelding van een pijp. Hij verwerkt in zijn werken voorwerpen die iedereen herkent zoals appels, bolhoeden en paraplu's, maar hij doet er iets onmogelijks of onverwachts mee en daagt zo de kijker uit om na te denken.



In zijn vroegere woning in Jette kan je het René Magritte Museum bezoeken, aan het Koningsplein in het centrum van Brussel is er het grote Musée Magritte Museum.