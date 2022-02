Marijn Trio in Oekraïne: "Aanvallen komen van alle kanten waar Rusland voorbije weken troepenmacht samenbracht"

Wat gevreesd werd, is nu ook gebeurd: Rusland heeft een "speciale militaire missie naar Oekraïne" gestuurd. De militaire operatie is ingezet, op meerdere plaatsen in Oekraïne weerklinken explosies, niet alleen in de zelfverklaarde volksrepublieken Donetsk en Loegansk in het oosten van het land. Ook in hoofdstad Kiev en in de stad Charkov zijn er explosies.