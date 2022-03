Mechelen hangt vlaggen halfstok als steunbetuiging aan Oekraïne

“Bijna 80 jaar na de Tweede Wereldoorlog worden we opnieuw geconfronteerd met oorlog in Europa. Dat is bijzonder verontrustend, ook voor ons in het westen. Daar past een krachtige en unanieme veroordeling door alle Europeanen”, vertelt burgemeester Alexander Vandersmissen (Open VLD). “Mechelen wil zich niet onbetuigd laten in zijn blijken van afschuw. Vandaar deze actie.”

De vlag van Oekraïne en die van de Europese Unie wapperen vandaag dus broederlijk naast elkaar boven Mechelen. De Mechelse vlag en de vlag van de STIP IT-actie tegen pesten zijn tijdelijk weggehaald.