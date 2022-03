Steeds meer nieuwe winkels in Glabbeek: "Ondernemers kiezen liever bereikbare gemeente dan grote stad"

Er is de laatste maanden heel wat bedrijvigheid in Glabbeek. De oude veilingsite in de gemeente werd omgevormd tot een nieuw commercieel plein en lokte al verschillende handelaars. Een supermarkt, brasserie en lingeriewinkel openden er intussen hun deuren en binnenkort komen daar ook nog een nieuw bankkantoor, een raamdecoratiezaak, een kledingwinkel, een schoonheidssalon en een toonzaal voor ramen en deuren bij. Daarmee zijn alle handelspanden op de site ingevuld. Best opmerkelijk aangezien heel wat steden in de regio kampen met grote leegstand.