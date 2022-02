Minister Van der Straeten legt btw-verlaging voor gas en elektriciteit opnieuw op regeringstafel

Van der Straeten denkt aan twee maatregelen om de energieprijzen enigszins binnen de perken te houden: een verdere verlenging van het sociaal tarief (momenteel geldt die maatregel nog tot eind juni) en een btw-verlaging voor zowel gas als voor elektriciteit. "De verlaging van de btw, gecombineerd met een hervorming op de factuur, gaat terug op de regeringstafel komen", zegt ze. Voor een goed begrip: enkele weken geleden heeft de federale regering beslist om alleen de btw op elektriciteit gedurende 3 maanden van 21 naar 6 procent te brengen.

"Dat was het initiële voorstel van minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) en mezelf: een btw-verlaging zowel voor gas als voor elektriciteit", aldus Van der Straeten. "We gaan dat heel binnenkort afronden en daarmee terug naar de regering komen."

Op langere termijn moeten we ons duurzaam wapenen, aldus de minister. "Zon en wind zijn de technologieën die dalen in prijs, en daarop moeten we inzetten." Ze spreekt zich niet uit over de wenselijkheid van een kernuitstap in tijden van oorlog in Oekraïne. "Alle feitelijke elementen uit de context worden meegenomen in de beslissing", klinkt het. Maar Van der Straeten wijst er nog eens op dat de hoge energieprijzen van vandaag niets te maken hebben met een mogelijke kernuitstap.