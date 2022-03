Oekraïense Nadja Derewianka uit Houthalen volgt Russische invasie op de voet: "Waar is Poetin in godsnaam mee bezig?"

De Russische militaire opmars in Oekraïne gaat volop voort. Er is sprake van grootschalige bombardementen, en militaire colonnes die vanuit verschillende richtingen oprukken. Nadja Derewianka uit Houthalen volgt de situatie op de voet. "We kregen van overal berichtjes binnen vanaf het moment dat Poetin is binnengevallen", zegt ze. "Meteen hebben we de televisie opgezet om alles te volgen."

Nadja is vanmorgen ook wakker geworden met een bericht uit Kiev, van iemand die ze haar Oekraïense zus noemt. Nadja vertaalt het bericht: "Zij zei dat er van alles aan de hand is en ze moest haar tranen bedwingen. Ze zijn binnengevallen en ze zei ook dat de Oekraïense jongens voor het vaderland gaan vechten. Zeg tegen je papa dat alles in orde komt, gaf ze ook nog mee."