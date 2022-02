North Sea Port volgt crisis Oekraïne op de voet, Rusland is belangrijkste handelspartner van de haven

Omdat er in North Sea Port vooral ingevoerde goederen uit Rusland en Oekraïne worden verhandeld, zouden mogelijke sancties op in- en uitvoer van Russische goederen een invloed kunnen hebben op de goederenoverslag in de haven. Al is er geen ongerustheid: "Uit het verleden zien we dat goederen dan uit andere landen naar North Sea Port worden verscheept."