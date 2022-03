O-parade in Genk komt terug na 2 jaar pauze: "We kijken er naar uit!"

In de Genkse horeca kijken ze er alvast naar uit. "We zijn blij dat alles weer kan doorgaan. Er gaat nu meer volk zijn en meer vreugde na 2 jaar stil te zitten", zegt een horeca-medewerkster. Een collega treedt haar toe: "Het wordt hoog tijd dat er wat meer plezier en vrijheid komt. De stoet is in Genk heel belangrijk, dus we kijken er naar uit!"