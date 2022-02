De hele wereld reageert vol ongeloof op wat er momenteel in Oekraïne aan de gang is. Ook binnen de Oekraïense gemeenschap in ons land is de schok groot, ook al leek het nieuws van een mogelijke Russische inval er al dagen aan te komen. Sinds vanmorgen vroeg zijn ze via allerlei media alleen nog bezig met wat er in hun vaderland gebeurt. Bekijk hieronder de reportage.