Wat is Poetin van plan in Oekraïne? Hoe gaat dit verder? En wat zullen de gevolgen zijn voor ons?

Die tegenstelling heeft de afgelopen jaren voortdurend voor spanningen gezorgd tussen Rusland en het Westen. Het begon in 2004, toen de Oranjerevolutie een einde maakte aan het post-sovjettijdperk in Oekraïne. Tot dan toe regeerden de autoritaire machthebbers in sovjetstijl, maar na de revolutie schoof het land meer op naar het westen.

Vier jaar later, in 2008, beloofden de NAVO-landen dat Oekraïne ooit lid zou worden van het bondgenootschap, terwijl dit voor Poetin altijd totaal onbespreekbaar is geweest. De pro-Europese Maidan-opstand in 2014 deed daar voor Poetin nog een schep bovenop.